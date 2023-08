Stand: 17.08.2023 10:00 Uhr Brand in Biogasanlage in Holdorf - 500.000 Euro Schaden

Im Holdorfer Ortsteil Fladderlohausen (Landkreis Vechta) ist bei einem Brand eines Generatorhauses in einer Biogasanlage ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer Mittwochabend in dem Maschinenhaus ausgebrochen. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die direkt angrenzenden Gär-Behälter. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.08.2023 | 06:30 Uhr