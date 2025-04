Stand: 22.04.2025 10:24 Uhr Brand im Pferdestall in der Wesermarsch: Neun Tiere verenden

In Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist ein Hof bis auf die Grundmauern abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einem Pferdestall aus und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen sich auf einen Rinderstall ausbreiteten. Anwohner wurden wegen des starken Rauchs über eine Warnmeldung dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 120 Einsatzkräften bis nach Mitternacht. Die beiden Gebäude wurden jedoch komplett zerstört, so die Polizei. Neun Pferde starben in den Flammen. Die fünf Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800.000 Euro.

VIDEO: Hof in Stadland brennt nieder: Neun Pferde sterben (1 Min)

