Stand: 11.10.2023 16:55 Uhr Brand auf Gelände von Autohändler - 400.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohändlers in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf andere Fahrzeuge über - insgesamt brannten laut Polizei zwei Wohnwagen und sechs Autos aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Ob noch andere Fahrzeuge beschädigt wurden, "konnte bisher nicht abschließend geklärt werden", hieß es. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

