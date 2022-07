Bombe auf Fliegerhorst in Oldenburg ist entschärft

Stand: 14.07.2022 14:25 Uhr

Der Kampfmittelräumdienst hat auf dem Fliegerhorst in Oldenburg am Donnerstag eine 250 Kilogramm schwere Bombe entschärft. Die rund 4.000 Anwohner konnten danach in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.