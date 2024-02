Stand: 13.02.2024 09:27 Uhr Bewohner stirbt bei Brand seines Reetdachhauses in Stadland

In Stadland in der Wesermarsch hat in der Nacht zu Dienstag ein Reetdachhaus gebrannt. Nach Polizeiangaben kam dabei ein 73-Jähriger ums Leben, der allein in dem Bauernhaus gewohnt hatte. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen. Rund 110 Kräfte der Feuerwehr waren ausgerückt, um den Brand zu löschen. Den Angaben zufolge stürzte der Dachstuhl bei dem Brand in sich zusammen, nun ist das gesamte Gebäude einsturzgefährdet. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und gegen 1:55 Uhr die Feuerwehr gerufen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 200.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.02.2024 | 07:30 Uhr