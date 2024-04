Stand: 23.04.2024 10:26 Uhr Bewaffneter Mann überfällt Apotheke in Oldenburg und flüchtet

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend eine Apotheke in Oldenburg überfallen. Laut Polizei war der Mann bewaffnet. Er habe von der Apothekerin Bargeld gefordert. Die Verkäuferin habe einen Betrag in einem kleineren dreistelligen Bereich herausgegeben, so die Polizei. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Nach dem Mann wird gefahndet. Die Zeugin beschreibt ihn als ungefähr 20 Jahre jung, 1,85 Meter groß, schlank und mit einem auffällig blassen und fülligen Gesicht. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 7904-115 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min