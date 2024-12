Stand: 02.12.2024 12:57 Uhr Betrunkener Mann fährt in Schlangenlinien durch Delmenhorst

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer in Delmenhorst (Landkreis Oldenburg) aus dem Verkehr gezogen. Der 32-Jährige sei durch überhöhte Geschwindigkeit und deutliche Schlangenlinien aufgefallen, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Mann sei so stark berauscht gewesen, dass er beim Aussteigen gestützt werden musste, hieß es. Die Polizei beschlagnahmte die Schlüssel des Autos, damit der Betrunkene nicht weiterfahren konnte. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst