Stand: 21.08.2024 07:50 Uhr Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Tempo 30-Zone

Bei einem Unfall in Delmenhorst ist in der Nacht zu Mittwoch ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, hatte der Mann um kurz vor Mitternacht in einer Kurve in einer Tempo 30-Zone die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab, riss eine Fußgängerampel um und rammte einen Baum. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei war der Mann offenbar betrunken: Ein erster Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,5 Promille ergeben, so die Sprecherin.

VIDEO: Delmenhorst: Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer schwer verletzt (1 Min)

