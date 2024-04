Stand: 15.04.2024 19:23 Uhr Betrunkene Frau wehrt sich gegen Hilfe und bespuckt Polizistin

Eine 28-Jährige hat in Bremerhaven-Geestemünde einer Polizistin ins Gesicht gespuckt. Die Frau wurde am Sonntag um 7 Uhr bewusstlos auf einem Gehweg an der Rheinstraße gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizei und Rettungskräfte rückten an und versorgten die alkoholisierte Frau. Dabei sei die 28-Jährige Bremerhavenerin zu sich gekommen und habe sich gegen die Behandlung gewehrt. Sie habe um sich geschlagen und getreten und einer Polizistin ins Gesicht gespuckt. Weil die Notwendigkeit einer weiteren ärztlichen Behandlung nicht bestand, wurde die Frau schließlich zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen, wie es weiter hieß. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ein.

