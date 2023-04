Stand: 27.04.2023 14:26 Uhr Betrunkene Frau schläft in ihrem Auto auf der A29

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat in der Nacht zu Donnerstag auf der A29 bei Wardenburg (Landkreis Oldenburg) eine 26-Jährige schlafend in ihrem Auto gefunden. Nach Angaben eines Sprechers stand der Wagen mit eingeschaltetem Warnblinker gegen 1 Uhr am Fahrbahnrand. Weil sich die Frau nur schwer wecken ließ, machten die Beamten einen Alkoholtest bei ihr. Dieser ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Außerdem wurde festgestellt, dass die Frau zuvor offenbar über eine Warnbake gefahren war. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Führerschein der 26-Jährigen wurde beschlagnahmt.

