Stand: 16.08.2024 12:06 Uhr Betrunken und ohne Führerschein: Motorradfahrer flieht vor Polizei

Die Polizei hat am Donnerstag nach einer Verfolgungsfahrt im Landkreis Verden einen 29-jährigen Motorradfahrer gefasst. Laut einer Sprecherin wollten Beamte den Mann in Achim kontrollieren, weil er mit dem Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs war. Der 29-Jährige gab daraufhin Gas und floh in Richtung Oyten. Dabei sei er wesentlich schneller als erlaubt gefahren und habe diverse Verkehrsregeln missachtet, so die Sprecherin. In Oyten konnten die Beamten den Motorradfahrer schließlich stoppen. Der 29-Jährige versuchte daraufhin seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Polizei konnte ihn schnell stoppen und nahm ihn in Gewahrsam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Ein Atemalkoholtest ergab außerdem, dass er einen Promillewert von 2,0 hatte.

