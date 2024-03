Stand: 29.03.2024 14:50 Uhr Betrunken und ohne Führerschein - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Die Polizei in Aurich hat in der Nacht auf Freitag einen Mann vorläufig festgenommen, der sich auf einer Tankstelle eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern geliefert haben soll. Bei Eintreffen der zwei Beamtinnen flüchtete der 28-Jährige mit einem Auto und ignorierte die Haltesignale der Polizei. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt habe der Mann sein Auto abgestellt und habe versucht, zu Fuß zu entkommen. Er sei laut Polizei im Flur eines Mehrfamilienhauses gefasst worden. Bei seiner Festnahme habe er versucht, die Beamtinnen anzugreifen. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken, außerdem hatte er keinen Führerschein. Gegen den Mann werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Führerscheins ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung an der Tankstelle waren nach Angaben der Polizei noch unklar.

