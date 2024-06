Stand: 11.06.2024 16:05 Uhr Betrunken gefahren: Mutter baut Unfall mit Baby im Auto

Eine junge Mutter ist am Montagabend in Bremerhaven betrunken Auto gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Auch ihr wenige Wochen altes Baby befand sich laut Polizei in dem Pkw. Die 22-Jährige und ihr Kind blieben bei dem Unfall demnach unverletzt. Die Frau sei gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos gefahren, so die Polizei. Den Beamten sei die Alkoholfahne der Mutter aufgefallen, ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,0 Promille. Der Frau wurde anschließend auf der Wache Blut abgenommen. Auch ihren Führerschein musste sie abgeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

