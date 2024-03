Stand: 28.03.2024 14:03 Uhr Betrug per Mail: Rentner überweist Zehntausende Euro

Ein Mann aus Emden hat durch eine Betrugsmasche übers Internet mehrere Zehntausend Euro verloren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 75-Jährige bereits im November vergangenen Jahres eine E-Mail erhalten, in der ihm ein Millionengewinn in Aussicht gestellt wurde. Der Mann habe damals dem E-Mail-Schreiber geglaubt und ihm geantwortet. Im weiteren Verlauf ließ er sich dann immer wieder überzeugen, seinerseits Geldbeträge auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen - insgesamt laut Polizei eine Summe "im mittleren fünfstelligen Eurobereich". Erst als er schließlich seiner Frau davon erzählte, habe diese den Betrug erkannt. Am Mittwoch sei das Paar auf der Polizeiwache erschienen, um Anzeige zu erstatten.

