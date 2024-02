Stand: 05.02.2024 09:07 Uhr Betrüger betrügt bei Taxifahrt - und landet im Gefängnis

Ein Fahrgast hat am Samstag versucht, in Delmenhorst einen Taxifahrer um den fälligen Fahrpreis von etwa zehn Euro zu betrügen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellte sich nach kurzer Flucht und der anschließenden Überprüfung der Personalien heraus, dass gegen den 42-jährige Mann aus Bad Rothenfelde ein Haftbefehl über 13 Monate vorlag - ebenfalls wegen eines Betrugsdelikts. Der Mann sei in die JVA Oldenburg gebracht worden, wo er jetzt seine Haftstrafe verbüßt, heißt es in der Polizeimeldung.

