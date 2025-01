Stand: 20.01.2025 15:11 Uhr Leer: 80-Jähriger wird an Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

In Leer ist am Montagvormittag ein Fahrradfahrer von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 80-Jährige sei von seinem Fahrrad abgestiegen und um die geschlossenen Schranken über die Schienen gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er den heranfahrenden Regionalzug übersehen. Laut Polizei starb der Mann trotz mehrfacher Reanimierungsversuche noch am Unfallort. Der Zug wurde evakuiert und die Bahnstrecke gesperrt. Die Fahrgäste wurden per Bus zum nächstgelegenen Bahnhof in Augustfehn gebracht und konnten dort ihre Fahrt fortsetzen. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn fielen wegen des Unfalls unter anderem zwei Stunden lang Züge der Verbindung zwischen Hannover und Norddeich/Mole aus.

