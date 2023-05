Stand: 23.05.2023 19:31 Uhr Beim Einfahren in den Bahnhof: Zug erfasst 86-Jährigen

Auf der Bahnstrecke zwischen Bremerhaven und Bremervörde hat sich am Dienstagmorgen ein tödlicher Bahnunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hat ein 86-jähriger Mann etwas abseits des Bahnhofs Sellstedt (Landkreis Cuxhaven) die Gleise betreten und ist dort von einem in den Bahnhof einfahrenden Zug erfasst worden. Warum der Mann auf die Schienen gegangen war, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann starb im Krankenhaus. Der 23-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke war gut zwei Stunden gesperrt.

