Stand: 29.09.2023 20:54 Uhr Bei Überholmanöver übersehen: 47-Jährige stirbt bei Unfall

Infolge eines misslungenen Überholmanövers ist eine 47 Jahre alte Autofahrerin auf einer Landstraße bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte eine 37-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag einen Lkw auf der Visbeker Straße überholen. Dabei übersah sie den bereits im Überholvorgang befindlichen seitlich neben ihr fahrenden Wagen der 47-Jährigen und berührte diesen leicht. Deren Wagen kam daraufhin links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die 47-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die 37-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Visbeker Straße wurde zwischen Wildeshausen und Visbek gesperrt.

