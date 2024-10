Stand: 28.10.2024 08:48 Uhr Bei Rot über Straße gelaufen: Kind von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Moormerland (Landkreis Oldenburg) ist am Freitag ein fünfjähriges Kind schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind in Begleitung seiner Familie am frühen Nachmittag an der Kreuzung Alte Landstraße/Dr.-Warsing-Straße unterwegs. An einer Ampel sei es dann trotz Rotlicht über die Straße gelaufen und vom Auto einer 37-jährigen Frau aus Großheide erfasst worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

