Stand: 31.03.2024 14:26 Uhr Baumstamm trifft 56-Jährigen im Gesicht - schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten hat ein 56-Jähriger im Landkreis Verden schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann am Samstagnachmittag zusammen mit seinem Sohn in einem Forststück in Luttum Bäume gefällt. Wegen einer Unachtsamkeit schnellte den Angaben zufolge ein Baumstamm zurück und traf den 56-Jährigen im Gesicht. Sein 18 Jahre alter Sohn rief umgehend Hilfe herbei. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

