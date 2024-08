Stand: 03.08.2024 19:05 Uhr Bassum: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Bassum (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchte ein 70-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 51 sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er den 26-Jährigen. Es kam zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt.

