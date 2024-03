Stand: 28.03.2024 20:13 Uhr Baltrum: Kutschpferde kommen aus dem Winterquartier

Pünktlich zum Saisonstart zu Ostern sind die zwei Pferde "Grander" und "Hender" mit einer Fähre von ihrem Winterquartier in Bremen auf die autofreie Insel Baltrum gebracht worden. Dort werden sie in den nächsten Monaten Personen und Waren transportieren, sagt ihr Besitzer Sören Munier. Er ist der Inhaber eines der vier Fuhrunternehmen auf Baltrum. Insgesamt sind mehr als 20 Arbeitspferde im Einsatz. Die meisten überwintern von Oktober bis Anfang März in ihren Winterquartieren auf dem Festland. Laut Gemeindeverwaltung Baltrum wäre die Haltung der Tiere auf der Insel während der rauen Wintermonate aufwendiger. Die Stute Zaphira musste nicht aufs Festland wechseln. Sie bekam zum Saisonstart spezielle Hufschuhe aus Kunststoff angepasst. Die Tiere können mit ihnen auf den unterschiedlichen Untergründen der Insel bequem traben, außerdem halten sie länger als gewöhnliche Hufeisen.

