Bahnübergang offen, aber Züge fahren durch: Sorge nach Unfall Stand: 17.01.2025 15:59 Uhr Anwohner im Oldenburger Stadtteil Ofenerdiek sorgen sich um die Sicherheit an einem Bahnübergang. Dessen Schranken werden wegen einer Baustelle aktuell per Hand bedient.

Nachdem es bereits am Wochenende zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Auto gekommen war, wurde nun ein weiterer Vorfall bekannt. Ein Güterzug soll durchgefahren sein, während der Bahnübergang geöffnet war. Die Bahn hat mittlerweile bestätigt, dass der Übergang ungesichert war. Ein Mitarbeiter, der eigentlich die Schranke bedienen sollte, war krank, wie es heißt.

Züge sollen am offenen Bahnübergang dreimal hupen

Die Ersatzlösung: Wird die Schranke nicht geschlossen, müssen Züge vor dem Bahnübergang stehen bleiben und dreimal hupen. Anschließend müssen sie mit Schrittgeschwindigkeit anfahren und dürfen erst ab der Mitte des Zuges beschleunigen, so die Bahn. Ob diese Regeln eingehalten wurden, ist bislang unklar. Aktuell ist der Bahnübergang wieder gesichert.

ProBahn: Zwei Mitarbeiter wären nötig

Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert das Vorgehen der Deutschen Bahn. Ein Bahnübergang in einer großen Stadt wie Oldenburg sollte eigentlich von zwei Personen gesichert werden, sagte der ProBahn-Vorsitzende Malte Diehl.

CDU: Bahn hat Unfall billigend in Kauf genommen

Die CDU-Fraktion im Oldenburger Stadtrat hat am Freitagmittag einen Dringlichkeitsantrag veröffentlicht, den sie am Montag im Ausschuss für Allgemeine Angelegenheiten einbringen will. Darin wirft sie der Deutschen Bahn vor, einen Unfall billigend in Kauf genommen zu haben. Sie fordert nun, dass die Stadt ein Gespräch mit der Deutschen Bahn sucht, damit der Bahnübergang kein Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmende ist. Bei dem Unfall am Wochenende war ein Autofahrer an dem Übergang mit einem Zug kollidiert und leicht verletzt worden. Eine Radfahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch hier war der Bahnübergang nicht gesichert. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

