Bahnstrecke nach Unfall mit Post-Auto noch bis Mittag gesperrt Stand: 23.09.2023 10:39 Uhr Nachdem am Freitag ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Lohne (Landkreis Vechta) ein Post-Auto erfasst hat, ist die Strecke voraussichtlich noch bis heute Mittag gegen 13 Uhr gesperrt.

Nach Angaben einer Sprecherin der Nordwestbahn wurde der Zug in der Nacht von den Gleisen geborgen. Wie die Bahn mitteilte, sind auf einer 250 Meter langen Strecke leichte Schäden entstanden, die zurzeit Zeit behoben werden. Wenn die Bahn die Strecke freigibt, könnten die Züge zwischen Vechta und Neuenkirchen wieder fahren. Nachdem zunächst kein Ersatzverkehr eingerichtet werden konnte, pendelt laut Nordwestbahn seit dem Vormittag ein Bus zwischen Vechta und Neuenkirchen.

Frau lebensgefährlich verletzt

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag wurde das Auto laut Polizei in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die 45-jährige Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach einer ersten Versorgung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. In der Nordwestbahn saßen den Angaben zufolge vorwiegend Schülerinnen und Schüler, eine Person erlitt einen Schock. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.

