Stand: 28.08.2024 07:17 Uhr Bad Bederkesa: Familienvater verursacht Brand beim Kochen

Ein Brand in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) ist für Vater und Tochter glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 42-jährige Familienvater in der Küche Essen zubereiten wollen. Aus bislang unbekannten Gründen entstand hierbei ein Feuer. Die Küche der Wohnung brannte laut Polizei vollkommen aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl verhindern. Der Mann und seine 12-jährige Tochter wurden durch eingeatmetes Rauchgas leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Wohnung ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Sie schätzt den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die weiteren Ermittlungen am Brandort dauern an.

