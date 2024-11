Stand: 26.11.2024 11:25 Uhr B437 bei Jade: Auto erfasst stark alkoholisierten Radfahrer

Am späten Montagnachmittag ist ein stark alkoholisierter 56-Jähriger auf der B437 bei Jade (Landkreis Wesermarsch) durch eine Kollision mit einem Auto verletzt worden. Er habe mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, so die Polizei. Dabei wurde er den Angaben zufolge vom Fahrzeug einer 60-jährigen Autofahrerin erfasst, die auf der Bundesstraße zwischen Schweiburg und Diekmannshausen unterwegs war. Sie versuchte laut Polizei zu bremsen, erfasste den Radfahrer aber am Hinterrad. Daraufhin stürzte der 56-Jährige und verletzte sich am Kopf. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Bei einer späteren Untersuchung im Krankenhaus wurde dem Mann Blut entnommen - ein Alkoholtest hatte 2,06 Promille angezeigt.

