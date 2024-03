Stand: 04.03.2024 12:48 Uhr Autofahrer von Laserpointer geblendet - Polizei fasst 16-Jährigen

Ein 16-Jähriger soll einen Autofahrer mit einem Laserpointer so stark geblendet haben, dass dieser für mehrere Sekunden nichts mehr sehen konnte. Wie die Polizei in Bremerhaven mitteilte, wurde der Tatverdächtige in der Nacht zum Sonntag ermittelt. Der Autofahrer war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht von einem starken, grünen Lichtstrahl im Gesicht getroffen worden, als er gerade mit seinem Auto von einem Privatgrundstück auf die Straße abbiegen wollte. Weil ihm das starke Licht für mehrere Sekunden die Sicht nahm, musste der Fahrer sein Fahrzeug sofort wieder zu stoppen, so die Polizei. Als das Flimmern in den Augen nachließ, beobachtete er, wie aus einem Mehrfamilienhaus offenbar mit einem Laserpointer auch auf andere Fahrzeuge gezielt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte machten die betreffende Wohnung ausfindig und ermittelten den 16-Jährigen als Tatverdächtigen.

