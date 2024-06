Stand: 03.06.2024 09:58 Uhr Autofahrer rast mit 130 Stundenkilometern durch Cuxhaven

Mit 130 Kilometern pro Stunde statt den erlaubten 50 hat die Polizei in Cuxhaven einen Autofahrer erwischt. Der 27-Jährige war in der Nacht zu Montag viel zu schnell auf der Papenstraße unterwegs, als er in eine Geschwindigkeitsmessung rauschte, wie die Polizei mitteilte. Ihm droht nun ein hohes Bußgeld von mindestens 850 Euro, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min