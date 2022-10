Stand: 03.10.2022 13:43 Uhr Autofahrer nimmt Linienbus die Vorfahrt - drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Oldenburg sind in der Nacht zu Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm ein 19 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung einem Linienbus die Vorfahrt. Den Angaben zufolge hatte der junge Mann den Omnibus offenbar übersehen. Bei der Kollision wurden der 17-jährige Beifahrer sowie zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Der Wagen des 19-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist, teilten die Beamten mit.

