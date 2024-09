Stand: 30.09.2024 07:58 Uhr Autofahrer in Oldenburg verursacht Unfall mit knapp 3,5 Promille

In Oldenburg hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall mit einem Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 37-Jährige war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag im Stadtgebiet unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Transporter kollidierte. Der Fahrer des Transporters wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 37-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verursacher betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von 3,47 Promille. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein. Er muss sich nun auf mehrere Verfahren einstellen.

