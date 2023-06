Stand: 06.06.2023 09:10 Uhr Auto verliert Auspuff und verursacht Verkehrsunfall

In Wiefelstede (Landkreis Ammerland) hat ein Autofahrer am Montagabend auf der Neuenkruger Straße seinen Auspuff verloren. Wie die Polizei mitteilte, wich ein nachfolgendes Auto diesem plötzlichen Hindernis aus. Dabei kam es von der Fahrbahn ab, prallte seitlich gegen eine Schutzplanke und blieb in einem Straßengraben stehen. An dem Wagen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so die Polizei. Der Autofahrer, der den Auspuff verloren hatte, sei weitergefahren. Er fuhr demnach einen roten VW Caddy. Die Polizei Rastede bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon (04402) 91 65 20.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.06.2023 | 09:30 Uhr