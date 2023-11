Stand: 17.11.2023 11:40 Uhr Auto und Schuppen auf Pferdehof in Wardenburg abgebrannt

In Wardenburg (Landkreis Oldenburg) hat die Feuerwehr am Donnerstagabend einen Brand auf einem Pferdehof gelöscht. Dort standen ein Auto und ein Schuppen in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf das wenige Meter entfernte Wohnhaus, einen Pferdestall und eine weitere Halle mit Strohlager und Pferdeboxen ausbreitete. Eine 29-jährige Anwohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Ermittler gehen von einem Defekt am Auto als Brandursache aus.

