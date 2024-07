Stand: 07.07.2024 10:21 Uhr Auto umfährt Bahnschranke und prallt fast mit Polizei zusammen

In Wilhelmshaven hat ein Autofahrer nach Angaben der Polizei am Samstagabend geschlossene Schranken an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang umfahren - dann fuhr er direkt auf einen entgegenkommenden Streifenwagen zu. Dessen Fahrer konnte laut Polizei nur durch ein Ausweichmanöver verhindern, dass die Fahrzeuge zusammenstießen. Der 29 Jahre alte Wilhelmshavener sei mit seinem Auto geflüchtet, habe es kurz darauf auf einem Parkplatz abgestellt und sei zu Fuß weitergelaufen. Dabei versuchte er sich offenbar in Schadensbegrenzung: Wie die Beamten weiter mitteilten, wählte der 29-Jährige während seiner Flucht den Notruf und sagte, sein Auto sei gerade gestohlen worden. Die Polizei fand den Mann, beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

