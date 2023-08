Stand: 29.08.2023 09:41 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach: Frau schwer verletzt

Eine 40 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Blender (Landkreis Verden) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der Landesstraße 202 auf gerader Strecke unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Die 40-Jährige musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Bremer Klinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.08.2023 | 09:30 Uhr