Stand: 17.04.2024 07:16 Uhr Auto überschlägt sich: 66-Jähriger stirbt bei Bruchhausen-Vilsen

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag im Landkreis Diepholz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei auf der Bundesstraße 6 bei Bruchhausen-Vilsen unterwegs. Auf einer geraden Strecke sei er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke, überschlug sich und landete dann in einem Graben, heißt es. Der 66-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

