Stand: 28.10.2024 12:52 Uhr Auto rast in Bremen an Gefahrenstelle auf Polizisten zu

Nachdem ein Unbekannter am Sonntagvormittag mit seinem Auto absichtlich auf einen Polizeibeamten zu gefahren ist, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, sicherte der Beamte gerade gemeinsam mit Kollegen eine Ölspur an der Zufahrt zur Bundesstraße 75. Dafür nutzten sie einen Streifenwagen, Absperrpylonen und Warnleuchten. Anstatt langsam an der Gefahrenstelle vorbei zu fahren, habe der Fahrer eines Volkswagens in der verengten Zufahrt stark beschleunigt. Er sei direkt auf den 23-jährigen Polizisten zu gefahren. Dieser habe sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten können. Er blieb dadurch unverletzt, so die Polizei. Der Autofahrer sei weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 36 21 48 50 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min