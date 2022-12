Stand: 05.12.2022 10:26 Uhr Auto rammt unbeleuchteten Viehtreibewagen bei Lohne

Auf einer Landstraße bei Lohne (Landkreis Vechta) ist am Sonntag ein Auto mit einem landwirtschaftlichen Gespann kollidiert. Sowohl der 43 Jahre alte Pkw-Fahrer als auch der 18-jährige Treckerfahrer blieben laut Polizei unverletzt. Nach ersten Angaben war der Trecker mit dem Gitter-Anhänger am späten Nachmittag bei einsetzender Dunkelheit auf die unbeleuchtete Straße gefahren. Der in Richtung Lohne fahrende Kleinwagen rammte den unbeleuchteten Anhänger und verkeilte sich in dem sogenannten Viehtreibewagen. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien. Tiere waren während des Unfalls nicht im Anhänger.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.12.2022 | 13:30 Uhr