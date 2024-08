Stand: 26.08.2024 08:44 Uhr Auto trifft Kleinbus im Stau der LandTageNord - neun Verletzte

Neun Personen sind am Sonntag bei bei einem Verkehrsunfall in Hude verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Kleinbus unterwegs Richtung Wüsting. Wegen der dort stattfindenden "LandTageNord" hatte sich ein Stau gebildet. Der 51-Jährige musste bremsen, ein 43-Jähriger aus Baden-Württemberg bemerkte das zu spät und traf ihn mit seinem Kleinwagen von hinten. Durch den Auffahrunfall wurden im Kleinbus alle sechs Insassen verletzt. Neben dem Fahrer handelte es sich um seine 51-jährige Ehefrau und vier Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Im anderen Auto wurden ebenfalls alle drei Insassen verletzt. Eine 40-Jährige und eine 66-Jährige kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

