Stand: 09.03.2024 09:33 Uhr Auto prallt in Syke gegen Baum und fängt Feuer - Fahrer stirbt

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Syke (Landkreis Diepholz) bei einem Autounfall gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge war er mit einem Firmenfahrzeug auf der Friedeholzstraße unterwegs, als dies in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Das Auto fing daraufhin Feuer und brannte aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Feuerwehr und Polizei konnten den Mann demnach nicht mehr retten. Weshalb es von der Straße abkam, werde noch ermittelt. Das Wrack wurde zur Untersuchung abgeschleppt worden, hieß es weiter.

