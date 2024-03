Stand: 04.03.2024 15:34 Uhr Auto prallt gegen Baum: Feuerwehr befreit eingeklemmte Fahrerin

Am Dienstag ist eine Frau in Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) bei einem Verkehrsunfall in ihrem Auto eingeklemmt worden. Laut Polizei war ihr Wagen frontal mit einem Baum zusammengestoßen. Die Feuerwehr führte demnach eine patientenschonende Rettung durch: Sie befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst. Die Autofahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist unklar. Auch die Unfallursache ist nicht bekannt.

