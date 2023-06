Stand: 10.06.2023 09:47 Uhr Auto mit fünf 17- bis 19-Jährigen überschlägt sich

In Cloppenburg hat ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag eine Verkehrsinsel am Museumsdorf gerammt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die Insel offenbar übersehen. Er verlor er daraufhin die Kontrolle über das Auto. Der Wagen überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, ebenso eine 18-jährige Mitfahrerin. Einsatzkräfte befreiten sie aus dem Auto. Eine 17-Jährige, die mit im Wagen saß, erlitt leichte Verletzungen. Zwei weitere 18-jährige Insassen blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2023 | 10:00 Uhr