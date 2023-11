Stand: 11.11.2023 15:48 Uhr Auto kommt von der Straße ab und fährt in Hörgeräte-Geschäft

Ein Autofahrer ist in der Innenstadt von Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) mit seinem Wagen in den Eingangsbereich eines zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Hörgeräte-Geschäfts gefahren. Der 19 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der junge Mann am Samstagmittag mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und in das Haus geprallt. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Laut Feuerwehr wurde der Eingangsbereich stark beschädigt. Einsatzkräfte stützten den Bereich ab und riefen einen Statiker hinzu.

