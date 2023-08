Stand: 25.08.2023 10:07 Uhr Auto kollidiert mit Traktor - zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wittmund sind am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 29 Jahre alter Autofahrer am frühen Abend auf der B210 in Richtung Aurich unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Traktor auffuhr. Der Traktor kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw geriet rechts auf den Grünstreifen und landete in einem Graben. Der 29-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Esens wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Traktorfahrer aus Aurich wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die B210 für etwa vier Stunden gesperrt.

