Auto durchbricht Scheunenwand - Fahrer unter Drogeneinfluss? Stand: 25.09.2023 12:01 Uhr Ein 28-Jähriger ist am Sonntagabend in Sandhatten mit einem Auto in die Außenwand einer Scheune gefahren. Er war vorher schon durch seine Fahrweise aufgefallen. Das Gebäude musste gesichert werden.

Der Fahrer soll zuvor Schlangenlinien gefahren sein und den Pkw mehrfach grundlos abgebremst haben, so berichteten es Zeugen der Polizei. Wie die Beamten am Montag mitteilten, kam das Auto dann in Sandhatten (Landkreis Oldenburg) von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen die Scheunenwand, die es durchbrach. Der Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Auto befreien. Kräfte der freiwilligen Feuerwehr mussten die Wand stützen.

Fahrer hatte keinen Alkohol getrunken

Ein in der Auffahrt geparktes Auto wurde von Trümmerteilen beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro aus. Wegen der von Zeugen geschilderten Fahrweise des 28-Jährigen, gingen die Polizisten zunächst davon aus, dass der Mann entweder Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von 0,0 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis war am Montag noch nicht bekannt. Unklar war auch noch, ob der aus dem Ausland stammende Mann überhaupt einen Führerschein besaß. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

