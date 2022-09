Stand: 21.09.2022 08:04 Uhr Auto brennt auf A29 im Landkreis Friesland

Auf der Autobahn 29 ist nahe der Anschlussstelle Sande (Landkreis Friesland) ein Auto in Brand geraten. Die 45 Jahre alte Fahrerin konnte den aus dem Motorraum qualmenden Wagen auf einem Pannenstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Kurze Zeit später kamen demnach zwei Feuerwehrleute an dem Auto vorbei und bekämpften den Brand mit Feuerlöschern. Die alarmierte Feuerwehr konnte anschließend laut Mitteilung das komplette Ausbrennen des Fahrzeugs verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Vorfall am Dienstag ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Als Brandursache geht die Polizei zunächst von einem technischen Defekt aus.

