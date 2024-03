Stand: 03.03.2024 11:23 Uhr Auto brennt auf A28 - Insasse rollt sich aus fahrendem Wagen

Am Samstag ist auf der A28 im Landkreis Ammerland ein Auto in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war das Feuer zwischen Westerstede und Bad Zwischenahn während der Fahrt im Motorraum ausgebrochen, woraufhin der Fahrer das Auto auf den Standstreifen lenkte. Ein Mitfahrer ergriff schon vor dem Halt des Wagens die Flucht und rollte sich bei einer Restgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde aus der Tür, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte er sich leicht am Bein. Die drei anderen Insassen konnten laut Polizei ebenfalls rechtzeitig aus dem Auto aussteigen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, das Auto brannte jedoch vollständig aus. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte der Wagen kurz vor dem Brandausbruch auf mehreren hundert Metern Öl verloren. Wegen der Löscharbeiten musste die Strecke in Richtung Bremen für etwa eine Stunde gesperrt werden, danach war wegen der Reinigungsarbeiten für weitere drei Stunden nur eine Spur frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min