Stand: 05.06.2024 12:32 Uhr Auto auf A1 ausgebrannt: Polizei sucht nach den Insassen

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Dienstagmittag ein brennendes Auto mit niederländischem Kennzeichen auf der A1 zurückgelassen haben. Laut Polizei waren sie in Richtung Osnabrück unterwegs, als der Pkw kurz vor Holdorf aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Sie ließen den Wagen daraufhin stehen und gingen zu Fuß zur nächsten Autobahnbrücke. Der Pkw brannte auf der Autobahn komplett aus. Die Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie trugen den Angaben zufolge eine grüne beziehungsweise eine graue Jogginghose sowie Sandalen der Marke "Crocs". Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (04435) 93 160 in Verbindung zu setzen.

