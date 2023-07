Aus für Weideprojekt: NABU klagt gegen Landkreis Leer Stand: 26.07.2023 18:28 Uhr Der Landkreis hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Naturschutzbund Deutschland (NABU) sein Wildtierprojekt im Thedingaer Vorwerk in Leer bis 30. September beenden muss. Der NABU kündigte Klagen an.

Aus Sicht des Landkreises geht es so nicht weiter: Seit Mai habe es in der Wildtierherde des NABU Ostfriesland drei tote Heckrinder und zwei tote Konikpferde gegeben. Viele Rinder hätten zudem keine Ohrmarken und seien schlecht ernährt. Im vergangenen Jahr sei bei den 50 Heckrindern und 20 wilden Pferden auch nicht - wie vorgeschrieben - das Blut untersucht worden. Auch bei der Beschaffenheit der Flächen und beim Entmisten traten laut Landkreis Schwierigkeiten auf. Die Tiere seien zudem so stark verwildert, dass eine Annäherung für Menschen nicht ohne Gefahr möglich sei.

NABU kündigt Klagen gegen Landkreis Leer an

Landkreis und NABU-Landeschef Holger Buschmann kommunizieren nur noch über Anwälte. Der NABU kritisierte wirre und sich widersprechende Auflagen durch einzelne Ämter des Landkreises. Das Projekt Weidetierhaltung sei so nicht aufrecht zu erhalten, sagte Buschmann. Sollte der NABU die Tiere nicht bis Ende September von der Weide holen, drohten 50.000 Euro Zwangsgeld. "Das ist schon ziemlich absurd", kommentiert Buschmann. "Wir haben schon drei Klagen laufen und rechnen damit, dass noch zwei weitere Klagen dazu kommen." Woher der Landkreis die Erkenntnisse nehme, dass die Tiere unterernährt seien, wisse er nicht. Er selbst habe die Tiere als promovierter Biologe begutachtet - lediglich drei Jungrinder seien krank gewesen. Zwei davon habe man einschläfern müssen, das dritte habe sich erholt.

Kann das Projekt kurzfristig beendet werden?

Aus Sicht des NABU kann ein Wildtierprojekt nicht so schnell beendet werden wie vom Landkreis gefordert. "Das ist eine unmögliche Frist, ein Massaker an trächtigen Kühen", sagte Buschmann. Zwei bis drei Jahre würde es dauern, das Projekt tierschutzgerecht aufzulösen. Die wilden Tiere ließen sich nicht einfach einfangen und abtransportieren. "Wir gehen den Klageweg", sagte Buschmann. Der NABU hat zwar noch die Möglichkeit, im Anhörungsverfahren etwas zu sagen. Buschmann geht aber davon aus, dass das Aus längst entschieden ist.

