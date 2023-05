Zwei Kälber verendet: Landkreis will NABU-Weideprojekt beenden Stand: 26.05.2023 16:34 Uhr Nach Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutz-Gesetz, muss der Naturschutzbund NABU sein Wildtierprojekt im Landkreis Leer voraussichtlich beenden. Zwei verletzte Kälber hatten eingeschläfert werden müssen.

Der Landkreis sieht große Fehler beim Naturschutzbund. Der NABU hält auf den Weiden mehrere Dutzend wilde Heckrinder und Pferde - jedoch fehle Personal, um sich ausreichend um die Tiere kümmern zu können. Vielen Rindern fehlten die vorgeschrieben Ohrmarken, so der Landkreis. Auch bei der Beschaffenheit der Flächen und beim Entmisten traten laut Landkreis Schwierigkeiten auf. Zuletzt war bei Starkregen außerdem eine Blutentnahme bei der Herde missglückt, die Tiere verletzten sich dabei. Amtsveterinäre mussten daraufhin zwei Kälber einschläfern. Der NABU sprach diesbezüglich von einem bedauerlichen Unglücksfall. Einige Tiere seien zudem völlig verwildert und unterernährt, so der Landkreis.

Landkreis sieht NABU mit Projekt überfordert

In einer Stellungnahme am Donnerstag hatte der NABU behauptet, dass ein Kalb vermutlich nach der Freilassung aus dem Gehege verletzt wurde. Tatsächlich ist nach Angaben des Landkreises jedoch unklar, wann sich das Tier verletzt hat. Der Landkreis sieht den NABU mit dem Wildtierprojekt überfordert. Für die Naturschutzorganisation ist das Aufgeben der Herde inzwischen ebenfalls eine Option, sagte ein Sprecher. Bis die Herde aufgelöst wird, hat der Landkreis deutliche Auflagen gemacht. Unter anderem muss die Herde nun zweimal am Tag von festen Betreuern kontrolliert und die Versorgungsplätze und Unterstände instand gesetzt werden. Bis zum Winter dieses Jahres soll der NABU das Wildtierprojekt aufgeben - sonst könne das Ende des Projekts auch angeordnet werden, sagte ein Kreissprecher. Das Veterinäramt fordere vom NABU außerdem ein Konzept für die tierschutzgerechte Auflösung der Herden.

