Stand: 11.09.2023 15:58 Uhr Aufmerksamer Taxifahrer chauffiert Polizisten zur Festnahme

Ein Taxifahrer hat der Bundespolizei in Oldenburg geholfen, eine mutmaßlichen Taschendieb zu stellen. Der Taxifahrer hatte beobachtet, wie die Beamten am Sonntagmorgen einen 22-Jährigen zu Fuß verfolgten. Er ließ sie in sein Taxi, der Tatverdächtige konnte so schnell eingeholt und festgenommen werden. Ein mutmaßlicher Komplize des Mannes entkam. Die beiden sollen einem 29-Jährigen im Hauptbahnhof in Oldenburg die Geldbörse gestohlen haben. Einer der Tatverdächtigen verlor diese auf der Flucht aber, der Eigentümer bekam sie zurück.

